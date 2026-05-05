«أثرك أخضر»… جامعة الملك عبدالعزيز ترسم ملامح المستقبل البيئي في جلسة «إنجازات تتجاوز الأرقام»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار فعاليات أسبوع البيئة وتحت شعار «أثرك أخضر»، نظّمت كلية العلوم البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز جلسة حوارية متخصصة بعنوان «مبادرة السعودية الخضراء: إنجازات تتجاوز الأرقام» على مسرح الكلية، بحضور أكاديمي بارز وتفاعل كبير من الطلبة والمهتمين بالشأن البيئي.

واستضافت الجلسة الأستاذ الدكتور خالد بن علي عسيري، رئيس قسم الزراعة بكلية العلوم البيئية، الذي استعرض أبرز منجزات المبادرة الوطنية الرائدة، موضحاً دورها المحوري في إعادة تشكيل المشهد البيئي للمملكة وخلق توازن مستدام بين مسيرة التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتطرقت الجلسة إلى تحليل الإنجازات البيئية ضمن إطار المبادرات الوطنية، وناقشت الدلالات العلمية للتوسع في مشاريع إعادة التأهيل البيئي، ومدى التكامل بين المبادرة ومستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى أهمية التحول البيئي كمرحلة مفصلية في مسار التنمية الوطنية، واستشراف التحديات المستقبلية وآفاق الاستدامة.

وأكد الدكتور عسيري أن مبادرة السعودية الخضراء تمثل نموذجاً طموحاً يجسد التزام المملكة بمواجهة التحديات البيئية العالمية عبر مشاريع نوعية تشمل التشجير الواسع وخفض الانبعاثات وحماية النظم البيئية، مشيراً إلى أن أثر هذه الجهود يتجاوز البعد المحلي ليدعم المبادرات الدولية في مكافحة التغير المناخي.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية والعلمية التي يشهدها أسبوع البيئة بهدف ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية الاستدامة وتحويل المسؤولية البيئية إلى ممارسة يومية، وتحفيز المشاركة الفاعلة في حماية البيئة وصناعة مستقبل أكثر اخضراراً.

وقد شهدت الفعالية تفاعلاً ملحوظاً ونقاشات ثرية من الحضور، مع التأكيد على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات العلمية التي تربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي وتسهم في إعداد جيل واعٍ بقضايا البيئة وقادر على الإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.