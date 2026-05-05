سعر سهم بيونتيك (BNTX) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 05-05-2026

واصل سعر سهم شركة كلوروكس CLOROX COMPANY (CLX) الهبوط خلال تداولاته اللحظية القادمة، وذلك بعد كسره لمستوى الدعم المحوري 96.65$، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 96.65$، ليستهدف مستوى الدعم 76.70$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط