شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي: المملكة ترفض دعوات التهجير القسرى للفلسطينيين بشكل قاطع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أكد بذل المملكة لكل الجهود، بالتواصل مع جميع الأطراف؛ لوقف أعمال التصعيد ومنع اتساعه في قطاع غزة.

وأوضحت أن ذلك، جاء خلال لقاء ولي العهد السعودي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، حيث أكد “ابن سلمان” رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وأشارت “واس” إلى أن ولي العهد السعودي أكد وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه في حياة كريمة وتحقيق سلام عادل.

كما بحث ولي العهد السعودي مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، التطورات في غزة وجهود وقف العمليات العسكرية.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في الرياض، الاثنين، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.

حضر اللقاء، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

وحضر من الجانب الأمريكي، المستشار في وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليه، ومساعدة وزير الخارجية باربرا ليف، وعدد من كبار المسؤولين.