تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 05-05-2026

يستقر سعر الذهب (GOLD) على مكاسب محدودة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، والتي جاءت على اثر تماسك مستوى الدعم 4,500$، ما أكسب السعر بعضاً من الزخم الإيجابي الذي يحاول من خلاله تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها.

ياتي هذا في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة موجة فرعية هابطة على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.