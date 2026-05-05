تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 05-05-2026

شهد سعر نفط خام برنت (Brent) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 112.00$، ليحاول السعر بذلك جني ارباح ارتفاعاته السابقة، واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول السعر في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

يأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من فرص تعافي السعر على المدى القريب.