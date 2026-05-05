شاهد بالصورة.. “قارورة” مياه تفضح مكان اجتماع قائد المليشيا “حميدتي”

أثار مقطع لاجتماع ترأسه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” جدلاً واسعاً على منصات التواصل، بعد ظهور تفاصيل قال متابعون إنها تكشف أن الاجتماع لم يُعقد في نيالا بجنوب دارفور كما جرى تداوله.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين. من قناة “العنوان”، حاول منظمو الاجتماع إخفاء معالم القاعة عبر تغطية الأثاث ومحتويات المكان بملاءات بيضاء موحدة، في ما اعتبره مراقبون محاولة لمنع التعرف على الموقع الحقيقي للاجتماع.
غير أن متابعين ركزوا على ظهور عبوات مياه تحمل علامة “Su”، وهي علامة تجارية مرتبطة بكينيا، ما فتح باب التكهنات بشأن احتمال عقد الاجتماع خارج السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
