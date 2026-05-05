تكنولوجيا: iOS 26.5 يضيف ميزة جديدة لتطبيق الرسائل تعزز تجربة المستخدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقترب أبل من إطلاق تحديث iOS 26.5 بشكل رسمي، بعدما أطلقت نسخة المرشّح النهائي للمطورين، ما يشير إلى وصول التحديث للمستخدمين خلال أيام قليلة.

ويكشف سجل التغييرات عن إضافة ميزة طال انتظارها، حيث يدعم التحديث تشفير الرسائل بتقنية RCS من الطرف إلى الطرف داخل تطبيق الرسائل.

ومع ذلك، تأتي هذه الميزة ببعض القيود، إذ تُطرح في البداية كنسخة تجريبية، كما يعتمد توفرها على دعم شركات الاتصالات، على أن يتم تفعيلها تدريجيًا بدلًا من إطلاقها بشكل فوري للجميع.

وعند اكتمال طرحها، سيتمكن مستخدمو آيفون وأجهزة أندرويد من تبادل الرسائل عبر RCS مع حماية كاملة للخصوصية من خلال التشفير.

