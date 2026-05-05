خطيبة رونالدو تثير غضب الجمهور في ميت غالا.. فستان “مثير” تحت شعار الدين والجمهور: هذا ليس فنًا!

دبي - فريق التحرير: تعرّضت جورجينا رودريغيز، خطيبة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، لموجة من الانتقادات بعد ظهورها على السجادة الحمراء في حفل ميت غالا ٢٠٢٦، حيث وصف بعض المتابعين إطلالتها بأنها “مبتذلة” و”تفتقر للذوق”، رغم تأكيدها أن تصميم الفستان يحمل طابعاً روحياً مستوحى من إيمانها الكاثوليكي.

وظهرت العارضة البالغة من العمر اثنين وثلاثين عاماً بفستان ساتان أزرق جريء منخفض الصدر، مع طرحة شفافة مزينة بتفاصيل زهرية ناعمة تنسدل فوق رأسها، في إطلالة بدت للوهلة الأولى وكأنها تلميح إلى فستان زفافها المنتظر، لولا جرأة القصّة عند الصدر.

الفستان حمل توقيع المصمم لودوفيك دو سان سيرنين، ونسّقته جورجينا مع أقراط ألماس فاخرة من دار شوبارد، ومسبحة مرصعة باللؤلؤ والألماس، إلى جانب خاتم خطوبتها الضخم الذي يُقدّر بنحو ثلاثة ملايين دولار ويضم ثلاثين قيراطاً، والذي قدّم لها رونالدو إياه العام الماضي.

وبينما لم تعجب الإطلالة عدداً من النقاد على مواقع التواصل، حيث اعتبر البعض أنها “إطلالة جديدة على ثراء مبتذل”، خرجت جورجينا لتشرح معنى اللوك وتفاصيله عبر حسابها على “إنستغرام”، مؤكدة أنه مستوحى من “تفانيها للسيدة العذراء في فاطيما”، وأن درجات الأزرق الفاتح جاءت لترمز إلى الطابع الروحي المرتبط بهذه الأيقونة الدينية.

وأضافت أن الفستان تميّز بتفاصيل دقيقة مثل الرباطات والفتحات المعدنية المميزة لأسلوب المصمم، مع أكواب مصنوعة بالكامل من دانتيل أزرق فرنسي، كما كشفت عن مفاجأة داخل التصميم، إذ تم تطريز عبارتين بالإسبانية قرب قلبها بشكل سري كصلاة شخصية. كما أوضحت أن المسبحة التي رافقت الإطلالة صُممت خصيصاً لها، ونُقشت عليها أسماء أفراد عائلتها، لتكون مزيجاً بين المجوهرات والرمزية الدينية.

وأكدت جورجينا في ختام حديثها أن هذه الإطلالة جاءت لتجسّد فكرة أن “الإيمان، مثل الفن، يمكن التعبير عنه من خلال الشكل والتفاصيل والمشاعر”، بما ينسجم مع شعار الحفل هذا العام: “الموضة هي فن”.