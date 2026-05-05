بالفيديو- آدم يطلق “بدونك” قبل حفله المرتقب في دبي أوبرا

دبي - فريق التحرير: أطلق الفنان اللبناني، آدم، أحدث أعماله الغنائية بعنوان “بدونك” والتي جاءت لتعزز رصيده من الأغنيات الرومانسية، محققاً تفاعلاً واسعاً منذ الساعات الأولى لطرحها عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” ومختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

تعاون آدم، في الأغنية مع الشاعر والملحن رامي شلهوب والموزع الموسيقي عمر صباغ. وما ميّز هذا العمل هو الفيديو كليب الذي تم تنفيذه بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تحت إشراف إيهاب غيث، في خطوة عصرية تدمج بين قوة الإحساس الصوتي لآدم وبين الابتكار التكنولوجي البصري، مما أضفى طابعاً خيالياً وجمالياً يتناسب مع أجواء الأغنية الدافئة.

​لاقت الأغنية استحساناً كبيراً من الجمهور وزملائه في الوسط الفني، حيث غصت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات تشيد بقدرة آدم المستمرة على اختيار نصوص وألحان تبرز خامة صوته الاستثنائية. من جانبه، حرص آدم على مشاركة هذا النجاح مع محبيه، حيث قام بنشر مقتطفات من العمل وتفاعل الجمهور معه عبر خاصية “القصص”على حسابه الرسمي في “إنستغرام” يقول مطلع الأغنية: “بدونك/العمر ماشي على الفاضي/بدونك، القصص كلها منها حلوة/بدونك، ولا في حب ولا في قلبي بدونك”.

على صعيد الحفلات الفنية، يستعد آدم، للقاء جمهوره في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث من المقرّر أن يحيي حفلاً ضخماً على مسرح “دبي أوبرا” في الثامن والعشرين من مايو الجاري.

​الحفل يأتي بتنظيم مشترك من شركتي “ستار سيستم” و2u2c، كما يحظى الحفل برعاية من موقع “الخليج 365”. ومن المتوقع أن تشهد الليلة إقبالاً جماهيريًا كبيرًا، نظراً للشعبية الواسعة التي يتمتع بها آدم والبرنامج الغنائي المميز الذي يحضره لهذه المناسبة.