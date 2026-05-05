شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 05-05-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-05-05 04:56AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لا يزال سعر الغاز متمركزا حتى هذه اللحظة فوق الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 2.620$ ليعوق بدوره فرص استئنافه للهجوم السلبي لنلاحظ بدء تفاعله حاليا مع إيجابية مؤشر ستوكاستيك باستقراره قرب 2.850$.
قد ينجح السعر بتسجيله لبعض المكاسب الإضافية إلا أن ذلك لن يؤكد تفعيله للهجوم الصاعد نتيجة للثبات المتكرر دون المقاومة الممتدة نحو 3.190$, بينما تحقيقه لكسر الدعم الحالي سيفتح أمامه باب لاستهداف بعض المحطات السلبية الإضافية والتي قد تبدأ من 2.390$ و2.250$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.620$ و 3.000$
توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المنخفض