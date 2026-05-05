تكنولوجيا: ارتفاع محتمل في سعر Galaxy S26 يثير التساؤلات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقدّم Galaxy S26 تجربة متوازنة في فئة الهواتف الرائدة، حيث يجمع بين معالج Exynos 2600 وشاشة OLED بقياس 6.3 بوصة وبطارية سعة 4300 مللي أمبير، مع تحسينات تدريجية تركز على صقل التجربة أكثر من تقديم تغييرات جذرية.

وتبرز جودة التصنيع العالية والشاشة الساطعة والأداء السلس في الاستخدام اليومي كأهم نقاط القوة، إلى جانب استقرار الاتصال ودعم تحديثات يصل إلى 7 سنوات.

في المقابل، تظهر بعض نقاط الضعف مثل سرعة الشحن المحدودة عند 25 واط، وانخفاض أداء المعالج تحت الضغط، بالإضافة إلى كاميرا لم تشهد تطورًا ملحوظًا مقارنة بالجيل السابق.

أما من ناحية السعر، فيبدو أن الهاتف أصبح أغلى بنحو 100 دولار مقارنة بالإصدار السابق، لكن الواقع مختلف قليلًا، إذ أوقفت سامسونج نسخة 128 جيجابايت، ليصبح إصدار 256 جيجابايت هو نقطة البداية الجديدة، وهو نفس السعر الذي كان يُطرح به سابقًا.

ورغم ذلك، يرى البعض أن السعر كان يمكن أن يكون أقل، خاصة أن سعة 256 جيجابايت أصبحت الحد الأدنى المتوقع في هذه الفئة منذ سنوات. ومع هذا، لا يزال الهاتف يقدم قيمة تنافسية أمام بعض هواتف أندرويد، وإن كان يتجاوز سعر بعض منافسيه مثل iPhone 17.

