علة داش الرقمية (DASHUSD) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 05-05-2026

يستقر سعر عملة داش الرقمية (DASHUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 47.70$، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق تلك المقاومة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكور 47.70$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 55.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد