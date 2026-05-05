الاقتصاد

علة داش الرقمية (DASHUSD) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 05-05-2026

0 نشر
0 تبليغ

علة داش الرقمية (DASHUSD) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 05-05-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن علة داش الرقمية (DASHUSD) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 05-05-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-05-05 12:16PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر عملة داش الرقمية (DASHUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 47.70$، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق تلك المقاومة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكور 47.70$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 55.00$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد  

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا