«مدل بيست» تطلق نسخة 2026 من «هُنَّ» لتمكين صانعات الموسيقى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت مؤسسة «مدل بيست» غير الربحية باب التقديم لنسخة 2026 من برنامجها الإرشادي «هُنَّ»، المعني بتمكين النساء العاملات في صناعة الموسيقى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. البرنامج يتيح التقديم للمتدربات والمرشدات معاً، ضمن مساحة مهنية تركّز على نقل الخبرة وبناء مسارات مستدامة في القطاع.

منذ انطلاقه، مكّن «هُنَّ» أكثر من 100 امرأة عبر الإرشاد الفردي وورش العمل والدورات القيادية، وتستعد المبادرة لإطلاق مركز تعليمي جديد يوسّع فرص التوجيه ويحوّل المشاركات إلى مرشدات للأجيال القادمة. يضم البرنامج نخبة من الخبيرات أبرزهن سارة المنياوي مؤسسة «سيمسارا ميوزك»، والمنتجة كريستينا لازيتش، وسلام كميد من «أنغامي»، وسيلين حتّي من «بيليف»، إلى جانب خريجات أصبحن أصواتاً فاعلة مثل هيا الحجيلان ونازلي رضا وسمية لغتي.

ويرتكز «هُنَّ» على ربط المواهب النسائية الجديدة بخبيرات في الإنتاج، والإدارة الموسيقية، وهندسة الصوت، والاقتصاد الرقمي، عبر جلسات «حلقات الاستماع» والإرشاد الفردي. وتؤكد «مدل بيست» أن البرنامج يترجم مستهدفات رؤية 2030 في تمكين المرأة، بعد أن رفع نسبة مشاركتها في فعاليات المؤسسة إلى أكثر من 40% وفتح لها مسارات كانت شبه حصرية.

يشترط للتقديم أن تكون المتقدمة من السعودية أو الدول العربية، وألا يقل عمرها عن 18 عاماً، مع شغف واضح وخبرة مبدئية بالموسيقى. يبدأ التسجيل في 5 مايو 2026 ويُغلق 30 يونيو، على أن تُعلن المقبولات في أغسطس وينطلق البرنامج في سبتمبر عبر الموقع الرسمي لـ«مدل بيست» ومنصة «هُنَّ».