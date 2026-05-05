سبكيم السعودية تتحول إلى الخسائر بـ215 مليون ريال في الربع الأول 2026 مع تراجع الإيرادات

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

•بنك الاحتياطي الأسترالي يحذر من ارتفاع التضخم بسبب أسعار الطاقة

•احتمالات قوية لرفع أسعار الفائدة الأسترالية في يونيو المقبل



تراجع الدولار الأسترالي بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل نظيره الأمريكي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى في أربع سنوات ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح.



تطغي تلك العمليات حتى الآن على تأثيرات قرارات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي، والتي تضمنت رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ عام 2024، في ثالث زيادة في أسعار الفائدة الأسترالية على التوالي.



ويترقب المستثمرون بعد قليل المؤتمر الصحفي لرئيسة الاحتياطي الأسترالي" ميشيل بولوك" من أجل الحصول على المزيد من الأدلة حول استمرار البنك في تطبيع السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة في يونيو المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :تراجع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.2% إلى (0.7153) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.7167)، و سجل أعلى مستوى عند (0.7173).



•أنهي الدولار الأسترالي تعاملات الاثنين منخفضاً بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي،في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى في أربع سنوات عند 72.28 سنتًا.



بنك الاحتياطي الأسترالي

تماشيًا مع التوقعات، قررت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي، يوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة القياسي بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.35%،كأعلى مستوى منذ ديسمبر 2024 ،في ثالث رفع في أسعار الفائدة على التوالي.



الاحتياطي الأسترالي يرفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ 2024

صوّت 8 أعضاء من مجلس الإدارة لصالح الزيادة، بينما صوّت عضو واحد ضدها، ما يعكس التوافق الكبير داخل البنك على استمرار تطبيع السياسة النقدية.



أرجع البنك قراره إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى 4.6% فى مارس، مدفوعاً بشكل رئيسي بقفزة أسعار الوقود الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.



حذر بنك الاحتياطي الأسترالي من أن التضخم سيظل فوق النطاق المستهدف (2-3%) لفترة أطول مما كان متوقعاً، مما استدعى تحركاً استباقياً لمنع ترسيخ هذه التوقعات في الاقتصاد.



أشار البنك إلى أن استمرار الحصار البحري وإغلاق مضيق هرمز يمثل أكبر تحدٍ للاقتصاد الأسترالي حالياً، حيث يؤدي لزيادة تكاليف النقل والمدخلات الإنتاجية.



وأكد الاحتياطي الأسترالي على أن مجموعة واسعة من البيانات خلال الأشهر الأخيرة توضح أن الضغوط التضخمية قد ازدادت بشكل ملحوظ في النصف الثاني من عام 2025.



الفائدة الأسترالية

•تسعير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في يونيو المقبل مستقر حالياً حول 75%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى أستراليا.

•وتتحدث بعد قليل رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي "ميشيل بولوك" في مؤتمر صحفي عن قرارات السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية الأخيرة في البلاد.



نظرة فنية

