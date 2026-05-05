تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف تصميم Xiaomi Smart Band 10 Pro بشكل شبه رسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف تسريبات جديدة عن تصميم Xiaomi Smart Band 10 Pro من خلال صور تبدو شبه رسمية، حيث يظهر الجهاز بلونين أساسيين: الأسود والأبيض.

ويأتي هذا الإصدار كخليفة مباشر لسوار Smart Band 9 Pro الذي أطلقته شاومي في أكتوبر 2024، ما يشير إلى اقتراب موعد الإعلان عن الجيل الجديد.

وبحسب المعلومات المتوفرة، يحمل السوار شاشة AMOLED بقياس 1.74 بوصة وبدقة 480×400، مع هيكل من الألومنيوم ومقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا.

كما يقدم عمر بطارية يصل إلى 21 يومًا من الاستخدام، ويدعم Bluetooth 5.4، إلى جانب ميزات صحية ورياضية مثل تتبع معدل ضربات القلب وأنماط التمارين المختلفة. ومن المتوقع توفر نسختين، إحداهما تدعم NFC والأخرى بدونها.

