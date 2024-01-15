بعد خلاف 10 سنوات و نزاع قضائي.. تفاصيل أول تعاون بين عمرو دياب وروتانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

طرح النجم عمرو دياب، بوستر حفله الغنائي، المقام في القرية العالمية بالإمارات، مساء الخميس المقبل، الموافق 18 يناير، والذي يعد الحفل الثالث له عقب طرح ألبوم "مكانك".

البوستر، الذي قام النجم عمرو دياب، عبر صفحاته في مواقع التواصل، كشف عن مفاجأة، وهي ظهور لوجو شركة "روتانا"، باعتبارها منظمة الحفل.

الحفل يعد الأول الذي يشهد تعاون الشركة و النجم عمرو دياب بعد 10 سنوات من النزاع القضائي الذي اشتعل بينهم قبل وبعد طرح ألبوم "شفت الأيام"، عام 2014.

النجم عمرو دياب، كان قد تعاقد في عام 2004 مع شركة روتانا، واستمر معها لمدة عشر سنوات، قدم خلالها 7 ألبومات، بدأت مع "كمل كلامك"، وآخرها كان "شفت الأيام".

واتجه عمرو لإنتاج ألبوماته، عبر شركته الخاصة "ناي"، بداية من عام 2016، وكان أولها ألبوم "أحلى وأحلى".

يذكر أن النجم عمرو دياب، سبق وأحيا حفل رأس السنة في دبي، وكان الثاني له عقب طرح ألبوم "مكانك"، عبر منصة أنغامي، وضم 12 أغنية، منهم "واخدين راحتهم"، "معرفش حد بالاسم ده"، "سلامك واصلني"، "بيوحشنا"، "ظبط مودها"، "المعنويات مرتفعة"، "مبتغيبشي" ، "يا قمر"، "الكلام ليك".

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