هل تدخل سيلين ديون سباق “حفل المليوني شخص” في كوباكابانا؟

دبي - فريق التحرير: أطلق جمهور النجمة سيلين ديون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في البرازيل، مطالبين بأن تكون هي نجمة حفل شاطئ كوباكابانا لعام ٢٠٢٧، ضمن سلسلة الحفلات المجانية الضخمة التي تُقام سنويًا في مدينة ريو دي جانيرو.

وتأتي هذه الحملة بعد عودة سيلين ديون القوية إلى جمهورها العالمي، عقب فترة غياب بسبب ظروفها الصحية، حيث بدأت تستعيد نشاطها الفني تدريجيًا، مع تحضيرات لإحياء حفلات مرتقبة في باريس خلال سبتمبر/اكتوبر ٢٠٢٦.

اللافت أن سلسلة حفلات كوباكابانا أصبحت من أكبر الأحداث الموسيقية في العالم، إذ شهدت السنوات الأخيرة عروضًا تاريخية:

عام ٢٠٢٤: أحيت الحفل النجمة مادونا وسط حضور جماهيري ضخم

عام ٢٠٢٥: تألقت ليدي غاغا بحفل استثنائي على الشاطئ

عام ٢٠٢٦: خطفت شاكيرا الأنظار بعرض تاريخي جمع قرابة مليوني شخص

واليوم، ومع ترشيحات ٢٠٢٧ التي لم تُحسم رسميًا بعد، بدأ اسم سيلين ديون يفرض نفسه بقوة، خصوصًا مع موجة دعم جماهيري كبيرة تعتبر أن صوتها العاطفي وتجربتها الفنية الطويلة “يليقان بمسرح بحجم كوباكابانا”.

وبين الحلم والحقيقة، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تعود سيلين ديون لتكتب فصلًا جديدًا من تاريخ هذا الشاطئ الأسطوري؟