دبي - فريق التحرير: في خطوة مفاجئة لجمهوره، يستعد الممثل التركي بوراك يوروك لدخول القفص الذهبي هذا الشهر، حيث سيحتفل بزفافه على حبيبته توانا يلماز خارج تركيا، بعد علاقة عاطفية استمرت لأكثر من ثلاث سنوات.
وبدأ الثنائي بالفعل التحضيرات الخاصة بحفل الزفاف، وسط حالة من الحماس، خاصة أنهما اعتادا الظهور معًا في العديد من المناسبات، ما جعل علاقتهما محط اهتمام المتابعين منذ بدايتها.
وكانت يلماز قد عبّرت في تصريح سابق عن مشاعرها تجاه يوروك، قائلة إن الحب غيّر نظرتها للحياة، بعدما كانت لا تؤمن بفكرة الزواج، قبل أن تجد نفسها تعيش هذه التجربة للمرة الأولى، مؤكدة أن للاشتياق طعمًا مختلفًا في الحب.
على الصعيد الفني، يواصل يوروك تألقه في مسلسل “هذا البحر سوف يفيض”، حيث يجسّد شخصية الطبيب “أوروتش”، وهو العمل الذي يحقق نجاحًا ملحوظًا في تركيا. ومن المنتظر أن ينهي تصوير مشاهده قريبًا، ليتفرغ بالكامل لمرحلة جديدة في حياته، عنوانها الزواج.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم “هذا البحر سوف يفيض” بوراك يوروك يزفّ خبر زواجه… قصة حب تنتهي بزفاف خارج تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق