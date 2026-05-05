خارطة توزيع الوزارات للمكون الكردي

بغداد - ياسين صفوان - وقال محمد في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "منصبي نائب رئیس الوزراء ووزارة الخارجية للحزب الديمقراطي، اما وزارتي الأعمار ووزارة العدل للاتحاد الوطني".

واضاف "يبقى منصب وزير البيئة أما الجيل الجديد بعد تحالفهم مع الاتحاد الوطني أو للأحزاب الثلاثة التي تمتلك 10 مقاعد، حيث يختارون مرشحا واحدا".