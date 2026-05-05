انت الان تتابع خبر توقعات باعلان كابينة وزارية تتجاوز سقف الـ22 وزارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت مصادر سياسية ان "عدد الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة ستتجاوز سقف الـ22 حقيبة، موزعة بواقع 12 وزارة لقوى الإطار التنسيقي، و6 وزارات للكتل السنية، و4 وزارات للأحزاب الكردية".

وتوقع مصدر مطلع قريب من كواليس تشكيل الحكومة، أن "يعتمد رئيس الوزراء المكلف الوصفة القديمة ذاتها التي يتم بموجبها اختيار الكابينة الحكومية، بمعنى أنه سيطلب من الأحزاب تقديم أكثر من مرشح لشغل المنصب ليقوم هو بالمفاضلة واختيار ما يراه مناسباً، لكن بالتأكيد سيخضع للكثير من الطلبات غير المناسبة تحت ضغط عامل الوقت والعلاقات وتأثير الأشخاص المحيطين به".

لكن المصدر، اكد للسوق الاوسط ان "هناك تهافت غير مسبوق من قِبل الأحزاب على المناصب الحكومية، واحياناً يمتد إلى مساومة رئيس الوزراء المكلف على بعض الأصول والأراضي والاستثمارات المالية".

وبين أن "معظم القوى السياسية غير معنية بالبرنامج الحكومي أو طبيعة المعالجات التي سيقدمها الزيدي لمشاكل البلاد الملحّة".