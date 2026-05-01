انت الان تتابع خبر الاطار التنسيقي يستعرض خطوات تشكيل الحكومة والمنهاج الوزاري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

وناقش المجتمعون وفق البيان "مجمل القضايا السياسية والامنية والاقتصادية والتحديات التي افرزتها الحرب الدائرة في الشرق الاوسط وما انعكس منها على العراق".

وفي ملف تشكيل الحكومة استعرض "المجتمعون نتائج اللجان المشكلة لهذا الغرض والتي حققت تقدما واضحاً في حسم الاستحقاق الوطني ضمن مدته الدستورية".

واستعرض رئيس الوزراء المكلف "خطوات تشكيل الحكومة ومفردات المنهاج الوزاري والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الامريكي".

وأكد الاطار التنسيقي على "اهمية بناء الدولة على اسس صحيحة تعزز من قوتها وهيبتها وسيادتها".