ثلاثة أسباب تعيد هدف 3000 دولار للإيثريوم خلال مايو

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سعر عملة الإيثريوم (ETHUSD) بأكثر من 25% من أدنى مستوى له في فبراير، عندما هبط دون 1800 دولار، وتشير مجموعة من الإشارات الفنية وبيانات السلسلة (On-chain) إلى أن هذا التعافي قد لا يزال أمامه مجال إضافي للصعود خلال شهر مايو.

مخططات الإيثريوم تستهدف 3000 دولار

تدعم التكوينات الفنية على عدة أطر زمنية السيناريو الصعودي لسعر الإيثريوم مع اقتراب نهاية أبريل.

وقد شكّل زوج الإيثريوم مقابل الدولار (ETHUSD) نمط “العلم الصعودي” (Bull Flag) على الرسم البياني اليومي منذ بداية أبريل. ويُعد هذا النمط من أنماط الاستمرار الصعودية التي تظهر بعد موجة ارتفاع قوية يعقبها تماسك السعر داخل نطاق هابط مائل.

ويكتمل هذا النمط عند اختراق السعر للحد العلوي عند مستوى 2350 دولارًا، ما قد يفتح المجال لارتفاع مماثل لطول الموجة الصعودية السابقة. ويضع هذا السيناريو الهدف السعري للإيثريوم عند ما يزيد قليلاً عن 3000 دولار، أي بارتفاع يقارب 33.5% من المستويات الحالية.

وفي السياق نفسه، يُظهر نمط “المثلث الصاعد” على الرسم البياني لكل ثماني ساعات أن الإيثريوم كان يستعد لحركة صعودية كبيرة. ويؤدي اختراق الحد العلوي للمثلث عند 2400 دولار إلى تأكيد هذا النمط، مع هدف سعري محتمل عند 3305 دولارات، أي ما يعادل مكاسب تصل إلى 46%.

كما تشير أنماط فنية أخرى إلى إمكانية صعود الإيثريوم نحو نطاق يتراوح بين 3000 و6000 دولار خلال الأشهر المقبلة.

الإيثريوم عند دعم قوي قرب 2000 دولار

منذ بداية فبراير، يواصل الإيثريوم تكوين “قمم وقيعان أعلى” (Higher Lows)، حيث يحترم السعر خط دعم صاعد ممتد لعدة أشهر.

وفي كل مرة ارتد فيها السعر من هذا الخط، سجل الإيثريوم ارتفاعات تتراوح بين 22% و27%، وغالبًا ما كان يعود إلى القمم السابقة أو يتجاوزها. ويبدو أن الوضع الحالي يعكس هذا النمط التاريخي.

ويجري تداول الإيثريوم حاليًا بالقرب من منطقة دعم رئيسية بين 2000 و2200 دولار، وهي منطقة تتوافق أيضًا مع المتوسطات المتحركة لـ50 يومًا (الخط الأصفر) و100 يوم (الخط البني)، ما يعزز أهميتها كدعم ديناميكي في الاتجاه الصاعد.

كما تُظهر بيانات توزيع السعر المحقق لـUTXO (URPD) أن الإيثريوم يتم تداوله فوق منطقة دعم قوية بين 1980 و2178 دولارًا، حيث اشترى المستثمرون نحو 7.4 مليون وحدة من ETH.

وإذا ارتد السعر من هذه المنطقة، فإن ذلك يزيد احتمالية صعوده نحو المقاومة عند 2400 دولار، ثم إلى المقاومة الأكبر بين 2800 و3000 دولار، حيث تم شراء نحو 14 مليون وحدة من الإيثريوم.

إشارات قوية من حجم الشراء الفوري

تُظهر بيانات “التغير التراكمي لحجم تداول المشترين الفوريين” (Spot Taker CVD) على مدى 90 يومًا أن أوامر الشراء أصبحت مهيمنة مجددًا. ويقيس هذا المؤشر الفرق بين أحجام الشراء والبيع خلال ثلاثة أشهر.

وبقي المؤشر في نطاق محايد بين منتصف فبراير ومنتصف مارس، بينما كان الإيثريوم يتماسك بين 1800 و2200 دولار.

وانعكس المؤشر إلى الإيجابية (الأعمدة الخضراء في الرسم) في 15 مارس، مع اختراق السعر لمستوى 2200 دولار، وظل في المنطقة الإيجابية منذ ذلك الحين، ما يعكس تفاؤل المتداولين واستعدادهم لمزيد من الصعود.

وإذا استمر هذا المؤشر في المنطقة الخضراء، فهذا يعني أن المشترين لا يزالون في السوق بقوة، وهو ما قد يمهد لموجة صعود جديدة مشابهة لموجات سابقة، حيث رافق هذا النمط في عام 2024 ارتفاع بنسبة 85%.

كما ارتفع حجم الشراء الفوري للإيثريوم إلى أكثر من مليار دولار يوم الأربعاء، ما يشير إلى أن المتداولين استغلوا التراجع دون 2300 دولار للشراء، وفقًا لبيانات منصة CryptoQuant.

وقال المحلل في “CryptoQuant” المعروف باسم “داركفوست” (Darkfost) في مذكرة تحليلية يوم الخميس:“إن التحرك دون منطقة 2300 دولار اليوم أعاد مع ذلك تنشيط اهتمام المتداولين”، مضيفًا: “هذا يشير إلى أن المشاركين في السوق ما زالوا مستعدين للمراهنة على نظرة قصيرة الأجل أكثر إيجابية للإيثريوم.”