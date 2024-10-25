هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفول بالسمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - تناول طبق من الفول بالسمن البلدي صباحًا هو تقليد متجذر في العديد من الثقافات، وخاصة في الشرق الأوسط.

أحمد صلاح اخصائي التغذية العلاجية يقول لمصراوي، هذه الوجبة الغنية بالبروتين والدهون تقدم العديد من الفوائد للجسم، ولكنها تحمل أيضًا بعض المخاطر إذا تم تناولها بكميات كبيرة أو بشكل منتظم.

فوائد تناول الفول بالسمن البلدي

- مصدر ممتاز للبروتين

الفول غني بالبروتين النباتي، وهو عنصر أساسي لبناء وإصلاح الأنسجة في الجسم.

- طاقة مستدامة

الكربوهيدرات الموجودة في الفول توفر طاقة مستدامة للجسم طوال اليوم.

- ألياف غذائية

الألياف الموجودة في الفول تساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

- فيتامينات ومعادن

يحتوي الفول على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل الحديد والفيتامينات من مجموعة ب، والتي تساهم في تعزيز صحة الجسم بشكل عام.

- السمن البلدي

يعتبر مصدراً جيدًا للدهون المشبعة، والتي قد توفر بعض الفوائد الصحية مثل تعزيز امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون.

أضرار محتملة لتناول الفول بالسمن البلدي

السعرات الحرارية والدهون المشبعة

تحتوي وجبة الفول بالسمن البلدي على سعرات حرارية ودهون مشبعة عالية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة إذا تم تناولها بكميات كبيرة وبشكل منتظم.

ارتفاع الكوليسترول

الدهون المشبعة الموجودة في السمن البلدي قد تساهم في رفع مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

مشاكل هضمية

بعض الأشخاص قد يعانون من مشاكل هضمية بعد تناول الفول، مثل الانتفاخ والغازات، وذلك بسبب الألياف الموجودة فيه.

الأملاح

قد تحتوي بعض أنواع الفول المعلب أو المخلل على نسبة عالية من الصوديوم، مما قد يزيد من ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

