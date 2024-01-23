لايف ستايل

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شاب أمريكي يطالب 27 سيدة بتعويض 75 مليون دولار.. «تضرر منهن نفسيا وعاطفيا»

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شاب أمريكي يطالب 27 سيدة بتعويض 75 مليون دولار.. «تضرر منهن نفسيا وعاطفيا»

تعرض شاب أمريكي إلى هجوم شديد من 27 سيدة، وجهن له الكثير من الاتهامات التي وصفها بالكاذبة، ما تسببت في إيذائه نفسيا وعاطفيا، وقرر تحريك دعوى قضائية ضدهن ومطالبتهن بتعويض 75 مليون دولار....

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