لايف ستايل

تعرض شاب أمريكي إلى هجوم شديد من 27 سيدة، وجهن له الكثير من الاتهامات التي وصفها بالكاذبة، ما تسببت في إيذائه نفسيا وعاطفيا، وقرر تحريك دعوى قضائية ضدهن ومطالبتهن بتعويض 75 مليون دولار....
الامارات | لسرقة بمئة دولار تسببوا بنصف مليون دولار خسائر
الامارات | قام لصوص مجهولون بقطع البث عن محطة إذاعية محلية بعدما أسقطوا برج التقوية الخاص بها، وذلك من أجل سرقة كمية من النحاس لا More......
بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى... أعراض إذا ظهرت عليك توجه للطبيب فورا
بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى... أعراض إذا ظهرت عليك توجه للطبيب فورا...
حسام موافي يكشف مفاجأة بشأن مرض السكر.. احذر هذه الأعراض
حسام موافي يكشف مفاجأة بشأن مرض السكر.. احذر هذه الأعراض 'حسام موافي يكشف مفاجأة بشأن مرض السكر.. احذر هذه الأعراض'
بعد حدوث زلزال.. لماذا لا يشعر البعض بالهزات الأرضية؟
بعد حدوث زلزال.. لماذا لا يشعر البعض بالهزات الأرضية؟ 'بعد حدوث زلزال.. لماذا لا يشعر البعض بالهزات الأرضية؟'