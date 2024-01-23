لايف ستايل

تعرض شاب أمريكي إلى هجوم شديد من 27 سيدة، وجهن له الكثير من الاتهامات التي وصفها بالكاذبة، ما تسببت في إيذائه نفسيا وعاطفيا، وقرر تحريك دعوى قضائية ضدهن ومطالبتهن بتعويض 75 مليون دولار....

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