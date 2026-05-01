شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تغلق على ارتفاع.. ”إس آند بي 500” و”ناسداك” يحققان أكبر مكاسب شهرية منذ نحو 6 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس، وسجل كل من مؤشر “إس آند بي 500” و”ناسداك” أكبر مكاسب شهرية لهما منذ سنوات، مع نجاح أرباح الشركات القوية في موازنة صدمة اضطرابات إمدادات النفط المرتبطة بالحرب، والتي هزّت الأسواق ودفعت أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات.

ورغم ذلك، تراجعت أسعار النفط، فيما أظهرت البيانات الاقتصادية أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة صحية، ما ساعد المستثمرين على تجاهل التوترات الجيوسياسية وإنهاء شهر من المكاسب القوية.

وسجل مؤشر “إس آند بي 500” أكبر ارتفاع شهري بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2020، بينما حقق “ناسداك” أكبر مكاسب شهرية له منذ أبريل 2020. أما مؤشر “داو جونز” الصناعي فحقق أكبر صعود شهري له منذ نوفمبر 2024.

وشهدت جلسة التداول زخمًا تصاعديًا خلال اليوم، ما دفع المؤشرات الثلاثة الرئيسية في الولايات المتحدة إلى الارتفاع بشكل حاد.

وقال بول نولتي، كبير مستشاري الثروات واستراتيجي الأسواق في شركة “ميرفي آند سيلفست” في إلمهورست بولاية إلينوي: “الكثير من البيانات الاقتصادية هدأت مخاوف المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، لدينا نتائج أرباح جيدة من العديد من الشركات، ونرى أن هذا الزخم يتسع اليوم”.

وأضاف: “طالما لم نشهد تغييرات في ديناميكية السوق أو الاقتصاد، فإن الزخم لا يزال في الاتجاه الصعودي”.

وتصدرت الأسهم الصناعية المكاسب بدعم من سهم شركة “كاتربيلر”، بينما حدّ قطاع التكنولوجيا من مكاسب “ناسداك” بعد سلسلة من نتائج الأرباح البارزة التي صدرت مساء الأربعاء.

وشملت شركات مجموعة “السبعة الكبار” المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أربع شركات أعلنت نتائجها: “ألفابت”، “أمازون”، “ميتا بلاتفورمز”، و”مايكروسوفت”.

وارتفع سهم “ألفابت” بنسبة 10% بعد تسجيله أرباحًا قياسية في وحدة الحوسبة السحابية، بينما صعد سهم “أمازون” بنسبة 0.8%.

في المقابل، تراجع سهم “ميتا” بنسبة 8.7% و”مايكروسوفت” بنسبة 3.9% وسط مخاوف تتعلق بارتفاع الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وقال نولتي: “الإنفاق ما زال مستمرًا بوتيرة عالية، وهم يحققون نموًا قويًا جدًا، وبعضهم بدأ يظهر عائدًا على الاستثمار، وهذا جديد”.

ومن المقرر أن تعلن شركة “آبل”، وهي عضو آخر في مجموعة “السبعة الكبار”، نتائجها قريبًا.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعًا 790.33 نقطة أو 1.62% عند 49,652.14 نقطة، بينما ارتفع “إس آند بي 500” بمقدار 73.05 نقطة أو 1.02% إلى 7,209.00 نقطة، وصعد “ناسداك المركب” 219.07 نقطة أو 0.89% إلى 24,892.31 نقطة.

ومن بين 11 قطاعًا رئيسيًا في مؤشر “إس آند بي 500”، كان قطاع التكنولوجيا الوحيد الذي أنهى الجلسة في المنطقة الحمراء، بينما قادت قطاعات الاتصالات والصناعة المكاسب.

النفط والتضخم والاحتياطي الفيدرالي

أظهرت بيانات اقتصادية أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 2.0% خلال الربع الأول من عام 2026، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى أدنى مستوى منذ عام 1969، بينما أبقت أسعار الطاقة المرتفعة التضخم السنوي فوق 3%، ما أحبط آمال خفض قريب لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مع اقتراب نهاية فترة رئاسة جيروم باول التي استمرت ثماني سنوات.

وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء في أكثر قراراته انقسامًا منذ عام 1992، مع الإقرار بحالة عدم اليقين المرتبطة بارتفاع أسعار النفط نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.

ولا يزال الصراع مستمرًا دون مؤشرات على التهدئة، حيث حذرت إيران من الرد إذا تخلت الولايات المتحدة عن وقف إطلاق النار واستأنفت الهجمات، ما يشير إلى تعثر جهود التوصل لاتفاق سلام. كما كان من المتوقع أن يقدم كبار القادة العسكريين الأمريكيين إحاطة للرئيس دونالد ترامب بشأن خيارات ضربات عسكرية محتملة ضد إيران، وفقًا لمسؤول أمريكي نقلته وكالة رويترز.

وتؤدي احتمالات استمرار الحرب وتعطل الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب استمرار الضغط على أسعار الطاقة، إلى تقليص فرص التيسير النقدي قريبًا.

تحركات الأسهم

ارتفع سهم شركة “إيلي ليلي” بنسبة 9.8% بعد رفع توقعاتها للأرباح السنوية مدعومًا بالطلب القوي على أدوية إنقاص الوزن.

وصعد سهم “كاتربيلر” بنسبة 9.9% مسجلًا مستوى قياسيًا بعد ارتفاع أرباح الربع الأول نتيجة الطلب القوي على معدات توليد الطاقة والإنشاءات.



وتفوقت الأسهم الرابحة على الخاسرة بنسبة 4.1 إلى 1 في بورصة نيويورك. وسُجلت 465 قمة جديدة و56 قاعًا جديدًا.

وفي بورصة ناسداك، ارتفعت 3,497 شركة مقابل انخفاض 1,251 شركة، بنسبة تفوق 2.8 إلى 1 لصالح الأسهم الصاعدة.

وسجل مؤشر “إس آند بي 500” 37 قمة سنوية جديدة مقابل 15 قاعًا جديدًا، بينما سجل “ناسداك المركب” 114 قمة جديدة و98 قاعًا جديدًا.

وبلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية 16.96 مليار سهم، مقارنة بمتوسط 17.73 مليار سهم خلال آخر 20 جلسة تداول كاملة.