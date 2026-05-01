اليابان | معرض تيم لاب في تشيبا: تجربة بين الضوء والظلام والطبيعة والزمن

افتتحت مجموعة تيم لاب الفنية معرضًا ليليًا في الهواء الطلق، يجمع بين تقنية عرض الصور وتقنية الصوت مع الجمال الطبيعي الخلاب لوادي يورو في محافظة تشيبا.

فن في الهواء الطلق

في 17 أبريل/ نيسان، افتتحت المجموعة الفنية العالمية تيم لاب معرضًا ليليًا في الهواء الطلق في وادي يورو، وهو موقع سياحي في وسط محافظة تشيبا. وحتى 24 مايو/ آيار، يمكن للزوار التنزه على طول ممشى ناكاسى بجانب نهر يورو، والاستمتاع بعروض فنية تستخدم تقنيات عرض الصور والصوت. وكجزء من مبادرة المحافظة لتشجيع الزوار على الإقامة ليلة واحدة على الأقل، يمكن لنزلاء المرافق القريبة الدخول مجانًا (رسوم الدخول المعتادة 1,500 ين ياباني للبالغين خلال أيام الأسبوع).

ويشتهر وادي يورو بينابيعه الحارة ومناظره الخلابة. وتزخر مياهه الصافية بتنوع بيولوجي غني، كما تحظى رياضة المشي هناك لمسافات طويلة وصيد الأسماك بشعبية واسعة. وقد برز حوض النهر أيضاً كموقع لطبقات صخرية مكشوفة تُظهر أدلة على انعكاس المجال المغناطيسي للأرض. وقد أدى ذلك في عام 2020 إلى الاعتراف الرسمي بالعصر التشيباني، الذي يمتد من حوالي 774 ألف إلى 129 ألف سنة قبل العصر الحالي، والذي سُمي تيمناً باسم المحافظة.



نهر يورو في وقت مبكر من المساء؛ ويقع مقر معرض تيم لاب على الجانب الآخر من جسر تايكو الأحمر. (© Nippon.com)



تُعرض الزهور على جرف صخري ذي طبقات من الصخور المكشوفة ضمن عرض ”الحياة والموت المستمران في لحظة الزمن السحيق“. (© Nippon.com)

وقد سبق لمجموعة تيم لاب أن دمجت الطبيعة في أعمالها الفنية في معارض خارجية في حديقة ناغاي النباتية في أوساكا ومدرجات الأرز في محافظة إيباراكي. ويتألف معرض وادي يورو من 10 أعمال فنية تستغل جمال المنطقة الخلاب بشكل فعّال.

ويتبع مسار المعرض دربًا للمشي لمسافة كيلومتر واحد، ويتضمن أجزاءً يتعين على الزوار فيها عبور مياه ضحلة. ويُعرض على خلفية النهر والصخور الشاهقة التي يبلغ ارتفاعها عشرات الأمتار عرضٌ ضوئيٌّ لعدد لا يُحصى من الزهور المتفتحة والمتناثرة. ويضم العمل الفني عناصر طبيعية، منها كائنات بارموتريما تينكتوروم الطحلبية، التي يمكن أن تعيش لعقود أو حتى قرن في المناطق ذات الهواء النقي، وإحدى الشجرات الضخمة المتحللة التي سقطت في النهر.

ويشجع مندوب تيم لاب، إينوكو توشيوكي، الزوار على الانغماس في ذاكرة الأرض، قائلاً: ”يمكنك أن تشعر بتراكم قدر هائل من العصور من خلال شكل وادي يورو، وأن تشعر بوجودك المادي فوقه“.



تتغير ألوان الأشجار باستمرار، متفاعلةً مع مرور الزوار ضمن عرض ”وادي وغابة يورو المتناغمين“. (© Nippon.com)



يتوهج طحلب بارموتريما تينكتوروم، وهو مزيج تكافلي من الفطريات والطحالب، باللونين الأصفر والأزرق الساطعين ضمن عرض ”التراكم البلوري للزمن“. (© Nippon.com)



تمثل الشجرة الساقطة استمرارية الحياة ضمن عرض ”وحدة الحياة والموت“. (© Nippon.com)



تتغير ألوان الأجسام بيضاوية الشكل عند لمسها ضمن عرض ”غابة الحياة ذاتية التفاعل“. (© Nippon.com)



يبزغ النور في أعماق الظلام ضمن عرض ”تراكم طبقات الزمن في وادي يورو“. (© Nippon.com)



يظهر شلال فجأةً ضمن عرض ”عالم جزيئات الماء في غابة وادي يورو“. (© Nippon.com)



كلمات وجدانية تغمر الكهف ضمن عرض ”الكون الأبدي للكلمات في الكهف الصخري“. (© Nippon.com)



يجعل الضوء مسار الغابة يبدو وكأنه صورة فوتوغرافية ضمن عرض ”استخلاص لحظة من تدفق الحياة“. (© Nippon.com)



تجعل الإضاءة مسار الغابة يبدو وكأنه صورة فوتوغرافية في عرض ”حياة مستمرة مقتطعة“. (© Nippon.com)

تيم لاب: وادي يورو

الموقع: حول ممشى ناكاسى، وادي يورو (أوتاكي، تشيبا)

مواعيد المعرض: 17 أبريل/ نيسان - 24 مايو/ آيار 2026

ساعات العمل: من الساعة 6:45 مساءً إلى 9:00 مساءً تقريبًا (آخر دخول 8:20 مساءً)

رسوم الدخول: 1,500 ين ياباني للبالغين (1,800 ين ياباني في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية)؛ 800 ين ياباني لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية؛ الدخول مجاني للأطفال في سن ما قبل المدرسة.

للحجز، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي:

https://www.teamlab.art/e/yorovalley

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية في 18 أبريل/ نيسان 2026، الترجمة من الإنكليزية. التقرير والمادة النصية والصور من إعداد فريق عمل Nippon.com. صورة الموضوع: عرض صحفي خاص لـ تيم لاب: وادي يورو. © Nippon.com)