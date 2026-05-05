طرابزون الساحرة تحتضن قصة حب جديدة في تركيا : “بنات الشمس” ٢٠٢٦ ؟ …اليكم التفاصيل

دبي - فريق التحرير: تستعد شركة الإنتاج التركية “ميا يابيم” لإطلاق عمل درامي جديد يحمل عنوان “أَخفِ حُبّي أيُّها البحرُ الأسودُ”، وذلك لصالح قناة “NOW” ضمن الموسم الدرامي المقبل، حيث ستدور كاميرات التصوير في مدينة طرابزون، وتحديداً في منطقة ماتشكا الساحرة.

العمل يأتي بإشراف المنتجة بانو أقدينيز، التي تقف خلف نجاحات بارزة مثل “زهرة الثالوث” و“عائلة زوجي”، لتعود هذه المرة بمشروع ضخم يُراهن عليه ليكون من أبرز إنتاجات الموسم.

أما على صعيد الكتابة، فيحمل المسلسل توقيع الثنائي دنيز دارجي وجيم جورجيتش، المعروفين بأعمال ناجحة مثل “اسمي فرح” و“الصيف الأخير” و“بنات الشمس”، ما يرفع سقف التوقعات حول جودة النص والحبكة.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حب تجمع بين شخصيتَي كوزاي وزيشان، ضمن إطار رومانسي مشوّق ينبض بأجواء البحر الأسود وطبيعته الخلابة.

وفي الوقت الحالي، لا تزال عمليات اختيار المخرج وأبطال العمل مستمرة، وسط ترقّب واسع لهوية “الكاست” الذي يُتوقع أن يضم وجوهاً شابة تحظى بشعبية كبيرة.

ومع انطلاق التصوير خلال الصيف، يبدو أن طرابزون ستتحول إلى مركز رئيسي للإنتاجات الدرامية، ما يعزز مكانتها كوجهة مفضلة لصناع الدراما التركية في الموسم الجديد.