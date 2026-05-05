شركة هيوماين توسع شراكتها الإستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش

أعلنت شركة هيوماين -التابعة لصندوق الاستثمارات العامة المتخصصة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة عالميًا- توسيع شراكتها الإستراتيجية مع Amazon Web Services (AWS) من خلال HUMAIN ONE، ضمن مبادرة جديدة تهدف إلى تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي المؤسسي على مستوى العالم.

وسيشكل هذا التعاون فرصة للاستفادة من الإطلاق المرتقب لمنطقة AWS في المملكة، التي ستكون عبارة عن مجموعة من مراكز بيانات مصممة وفق أعلى معايير التوافر، والأمن، والامتثال، وحماية البيانات، بما يتيح للمؤسسات بمختلف أحجامها تشغيل أعباء العمل السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يدعم عمليات نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي السيادي للقطاعات المنظمة في جميع أنحاء المملكة.

ويجمع هذا التعاون بين قدرات هيوماين المتكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي وبنية AWS السحابية العالمية وقدراتها المتقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وستمكّن الشركتان المؤسسات والجهات الحكومية حول العالم من الانتقال من أنظمة متفرقة قائمة على التطبيقات إلى نماذج تشغيل موحّدة قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين طارق أمين: "يشهد الذكاء الاصطناعي المؤسسي تحولًا جذريًا، حيث لم تعد المؤسسات تكتفي بالتجارب، بل تسعى لتحقيق قيمة ملموسة على نطاق واسع, وذلك يتطلب نموذج تشغيل جديد يعيد تعريف كيفية إنجاز المهام، وتمنح شراكتنا مع AWS منصة HUMAIN ONE الانتشار العالمي اللازم لتحقيق هذه الرؤية، ومعًا نمكّن المؤسسات من الانتقال من التجارب الأولية إلى تطبيقات ذكاء اصطناعي توليدي مكتملة وقابلة للتوسع على مستوى الإنتاج، حيث يتم دمج الذكاء في كل تطبيق وسير عمل ليقود نتائج ملموسة على نطاق عالمي".

يذكر أن HUMAIN ONE المدعوم من AWS قد تم بناؤه بمعايير مؤسسية عالية من حيث أمن المعلومات وسيادة البيانات والامتثال للقوانين، ويمكن المؤسسات من تبني وكلاء الذكاء الاصطناعي التوليدي دون المساس بالحوكمة أو التحكم، حيث يوفر نظام التشغيل القائم على الذكاء الاصطناعي، منصة متكاملة توحّد بين التطوير والبيانات والتشغيل (Orchestration) والحوكمة ضمن إطار واحد متماسك، كما يمثّل هذا الإعلان خطوة متقدمة في الشراكة الإستراتيجية، والبناء على الخطة المشتركة التي أُعلن عنها في مايو 2025 لاستثمار أكثر من 5 مليارات دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وخدمات AWS، وتدريب وتطوير الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة.

