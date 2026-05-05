سعر سهم كارنفال (CCL) يستسلم للضغط السلبي – توقعات اليوم – 05-05-2026

تراجع سعر سهم زيروكس Xerox Holdings Corp (XRX) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه القوية من جديد، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 2.30$، ليستهدف مستوى المقاومة 3.70$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد