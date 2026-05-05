أمانة جدة مداهمة (3) مواقع مخالفة لإعادة تدوير المفروشات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت حملة ميدانية مشتركة نفذتها أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عن رصد (3) "أحواش" مخالفة جنوب المحافظة جرى استغلالها لإعادة تصنيع المفروشات المنزلية بطرق مخالفة، ويأتي ذلك ضمن حملاتها المستمرة لمعالجة الظواهر السلبية ومتابعة الأنشطة غير النظامية

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية ياسر بن سراج بخش أن الفرق الميدانية رصدت وجود عمالة تدير الموقع وتستغل "المخلفات" من الإسفنج والقطن المستخدم، و معالجتها بوسائل بدائية داخل بيئة غير صحية، من خلال عمليات قص وكبس وتعبئة، تمهيدًا لإعادة تدويرها وإنتاج مفروشات تُسوّق لاحقًا وتُوزّع على محال تجارية.

وبيّن أن المواقع تحتوي على تجهيزات تشغيلية تُستخدم في عمليات الإنتاج، فيما أسفرت الحملة عن ضبط عاملين جرى تسليمهما للجهات المختصة لمخالفتهما أنظمة الإقامة والعمل.

وأضاف أن أعمال الجرد أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المفروشات، جرى تسليم من (5.000) قطعة منها القابلة للاستخدام لل وفق الإجراءات المتبعة، فيما باشرت الجهات المعنية حجز ومصادرة المعدات، حيث بدأت شركة جدة في فك وسحب الآليات الثقيلة.

وأشار إلى أن المواقع أُغلقت بالكامل من قبل بلدية الجنوب الفرعية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مضيفًا أن الحملة نُفذت بمشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة، الضبط الميداني، والدفاع المدني، في إطار تكامل الجهود الحكومية لتعزيز الامتثال والحد من الأنشطة المخالفة.