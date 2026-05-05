زيدان وبارزاني يؤكدان ضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية ضمن التوقيتات المحددة

بغداد - ياسين صفوان - وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، في مقر المجلس ببغداد، لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

واضاف ان "اللقاء شهد مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين السلطات والمؤسسات الدستورية بما يدعم الاستقرار السياسي والمؤسساتي في العراق".

وذكر ان "الجانبين تناولا ملف تشكيل الحكومة، وضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية ضمن التوقيتات المحددة، بما ينسجم مع الأطر القانونية والدستورية ويحقق المصلحة الوطنية العليا".