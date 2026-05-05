أثار الشيخ, السوداني, أبو بكر أداب, ضحكات المصليين, خلال خطبة له بأحد المساجد, تحدث فيها عن اعتقادات محبي كرة القدم بالشيوخ. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ذكر الشيخ أبو بكر أداب, أنه في السابق كان يمارس لعب كرة القدم بأحد الأندية بالولايات. وكشف أداب, عن تعرض فريقه لخسارة تاريخية أمام الهلال العاصمي, في إحدى المباريات بنتيجة 17 صفر, مؤكداً أن السبب الشيخ, الذي ذهبت إليه إدارة الفريق. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ذكر الشيخ أداب, أن “الفكي”, أكد لهم منعه لمحترف الهلال, وقتا “سادومبا”, من التسجيل, وكانت المفاجأة أن المحترف الزيمبابوي سجل 9 أهداف لوحده من جملة ال 17 هدف التي سجلها الهلال. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الشيخ أبو بكر أداب يحكي قصة خسارة فريقه الذي كان يلعب معه أمام الهلال العاصمي بنتيجة 17 صفر.. والسبب شيخ "الحلة" والمحترف سادومبا



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.