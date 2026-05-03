أسئلة “غير مهنيّة” تطارد أكين أكينوزو خلال ظهوره الرومانسي مع مصممة أزياء…ماذا حدث؟

دبي - فريق التحرير: تصدر الممثل التركي أكين أكينوزو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما رصدته عدسات الكاميرا مساء أمس برفقة حبيبته الجديدة مصممة الازياء ميليس أوزون أوغلو أثناء حضورهما حفل الفنان التركي الشهير كنان دوغلو زوج الممثلة بيرين سات.

وظهر الثنائي أمام الكاميرات في أجواء عفوية مليئة بالانسجام، حيث بدت عليهما علامات السعادة والراحة، الأمر الذي اعتبره الجمهور تأكيدًا واضحًا للشائعات التي كانت تتردد مؤخرًا حول دخولهما في علاقة عاطفية.

وخلال حديثه مع الصحفيين، لفت أكين الأنظار عندما أشار إلى أغنية “لعبة الحب”، في لقطة رومانسية اعتبرها المتابعون رسالة خاصة تعبّر عن أجواء العلاقة الجديدة.

بعد انتشار اللقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر الجمهور عن غضبه الشديد من أسلوب بعض الصحفيين الذين وجّهوا إلى أكين أكينوزو أسئلة محرجة وغير مهنية، أبرزها سؤالهم: “كيف كانت المصالحة؟ نود أن نعرف” بعد أن خلطوا بين حبيبته الحالية وخطيبته السابقة، وهو ما اعتبره المتابعون تصرفًا غير لائق هدفه إثارة الجدل فقط. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أثارت بعض المنصات موجة انتقادات واسعة بعدما تطرقت خلال اللقاء إلى الحديث عن والدة أكين الراحلة في وقت كان يقضي فيه لحظات ترفيهية، رغم حساسية هذا الموضوع بالنسبة له بعد فقدانه الأخير، ما دفع الجمهور إلى وصف ما حدث بـ”قلة احترام واستغلال لمشاعر الفنان من أجل المشاهَدات”، ورغم الجدل أكد محبّو أكين سعادتهم برؤيته يبتسم من جديد متمنين له ولحبيبته الجديدة الاستقرار والهدوء في المرحلة المقبلة.

نذكر أن الصحفية التركية بيرسين نشرت فيديو عبر حسابها لـ أكين وحبيبته الجديدة.