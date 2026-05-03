تكنولوجيا: تسريبات تكشف مواصفات هاتفي شاومي Civi 6 وCivi 6 Pro قبل الإعلان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلاق الجيل الجديد من سلسلة Civi، وذلك بعد تقديم Civi 5 Pro في مايو الماضي، حيث بدأت التسريبات تكشف ملامح هواتفي Civi 6 وCivi 6 Pro قبل الإعلان الرسمي.

ووفقًا للمسرب المعروف Digital Chat Station، سيأتي هاتف Civi 6 Pro بمعالج Dimensity 9500، إلى جانب شاشة بقياس 6.83 بوصة بدقة 1.5K، مع كاميرا تليفوتو بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقريبًا بصريًا حتى 5 مرات.

وفي المقابل، سيحصل هاتف Civi 6 على معالج Dimensity 8500، مع شاشة أصغر بقياس 6.59 بوصة بنفس الدقة، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتو بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب 5x أيضًا.



ومن ناحية أخرى، أشارت تسريبات سابقة إلى احتمالية تزويد Civi 6 بمعالج Snapdragon 8 Elite، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة تليفوتو بتقريب 3x، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي.

ومع اقتراب موعد الإطلاق، يُتوقع ظهور المزيد من التفاصيل حول السلسلة خلال الفترة المقبلة.

المصدر