تكنولوجيا: بداية موجة الغلاء من أبل: Mac Mini أول الضحايا.. فهل يصل الدور إلى MacBook Neo؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ أبل رفع أسعار أجهزتها من Mac Mini، بعد إلغاء نسخة 256 جيجابايت من المتجر الرسمي، في خطوة أدت إلى زيادة غير مباشرة بقيمة 200 دولار.

وبهذا التغيير، يبدأ الإصدار الجديد المزود بشريحة M4 وذاكرة 16 جيجابايت وسعة 512 جيجابايت من 799 دولار بدلًا من 599 دولار سابقًا، رغم عدم تغيير سعر هذه النسخة نفسها، إلا أن إزالة الخيار الأرخص رفعت التكلفة الإجمالية على المستخدمين.

ومن ناحية أخرى، أرجع تيم كوك هذا التوجه إلى زيادة الطلب، خاصة مع الاعتماد المتزايد على أجهزة Mac في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما تشير تحليلات السوق إلى أن أزمة شرائح الذاكرة وارتفاع تكاليف التصنيع هما السبب الحقيقي.

وفي ظل هذا الوضع، يصبح MacBook Neo حاليًا أرخص نقطة دخول لمنظومة أبل، مع توقعات بأن يواجه هو الآخر زيادات محتملة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد.

