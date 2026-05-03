تكنولوجيا: تسلا تطرح أرخص نسخة Model 3 Premium في كندا وتخفض سعر فئة Performance بنسبة 17%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان تسلا تعيد ترتيب سلسلة توريد Model 3 في أمريكا الشمالية، بعد تخفيف كندا للرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في الصين، ما أدى إلى طرح أرخص نسخة من السيدان الكهربائية في تاريخ السوق الكندي.

وبهذا التغيير، يبدأ سعر Model 3 Premium RWD الجديد من 39,490 دولار كندي (حوالي 29,000 دولار أمريكي)، حيث تعتمد تسلا على مصنع Giga Shanghai بدلًا من مصنع فريمونت في الولايات المتحدة لتقليل التكلفة.

وفي سياق متصل، تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التغييرات الجمركية المتبادلة بين كندا والولايات المتحدة والصين، والتي دفعت تسلا في فترات سابقة لتغيير مصادر الإنتاج أكثر من مرة، قبل أن تستقر مجددًا على الشحن من الصين مع رسوم أقل.

وعلى مستوى الفئات، أوقفت الشركة فئة Long Range، لتبقى التشكيلة بسيطة: Premium RWD بسعر منخفض، وPerformance التي انخفض سعرها بنسبة 17% ليصل إلى 74,990 دولار كندي بدلًا من 89,990 دولار.

كما يوفر إصدار Premium مدى يصل إلى 463 كم وتسارعًا من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.2 ثانية، بينما تقدم نسخة Performance أداءً أعلى مع تسارع أسرع وسرعة قصوى تبلغ 262 كم/س.

ورغم هذا الانخفاض السعري، قد لا تستفيد النسخة الجديدة من بعض الحوافز الحكومية بسبب بلد التصنيع، لكن تسلا تراهن على زيادة الطلب لتعويض هامش الربح المنخفض.

المصدر