ارشاد الحافلات يمكّن العنصر النسائي لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج 

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج تنفيذ الأعمال والمهام المعدة لموسم حج 1447هـ ، في خدمة ضيوف الرحمن ومضاعفة الجهود لرفع مستوى الخدمات المقدمة من خلال نقاط استقبال حافلات الحجيج وتسهيل عملية ايصالها الى مساكنهم بالعاصمة المقدسة.

وحرص المركز على تمكين وتأهيل العنصر النسائي من أداء أدوار فاعلة ضمن منظومته التشغيلية، جنباً الى جنب مع كافة الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لتنفيذ المهام الادارية والتنظيمية والتقنية بما يدعم سير العمل لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

الجدير بالذكر ان المركز يعمل تحت مظلة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي خدمة حجاج الخارج، وبمشاركة النقابة العامة للسيارات، وبإشراف وزارة الحج والعمرة، ضمن منظومة تكاملية تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتمكينهم من اداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.