مدينة الحجاج بحائل تستقبل دفعة من حجاج العراق وسط تكامل الخدمات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت مدينة الحجاج بمنطقة حائل دفعة من حجاج جمهورية العراق الشقيقة، وذلك أثناء مرورهم عبر المنطقة متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1447هـ، وسط جاهزية متكاملة في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، أن ما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من عناية واهتمام بخدمة الحجاج منذ وصولهم إلى أرض المملكة وحتى مغادرتهم، يعكس حرصها الدائم على توفير أعلى مستويات الراحة والرعاية لضيوف الرحمن، مشيرا إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية لضمان تقديم خدمات متميزة وفق أعلى معايير الجودة.

وتوفر مدينة الحجاج بحائل منظومة متكاملة من الخدمات تشمل الضيافة، والرعاية الصحية، ومرافق الراحة، إلى جانب تنظيم حركة الحجاج بما يسهم في انسيابية تنقلهم، إضافة إلى مشاركة الفرق التطوعية التي تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن.

من جهتهم، أعرب عدد من حجاج جمهورية العراق عن سعادتهم بما وجدوه من حفاوة استقبال وجودة في الخدمات المقدمة، مقدمين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، مشيدين بتكامل الخدمات والجهود المبذولة لراحتهم خلال رحلة توجههم إلى المشاعر المقدسة.