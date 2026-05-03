اخبار الخليج / اخبار الإمارات

«جمعية الصحفيين» تنظّم ورشة عمل لأصحاب الهمم بالشراكة مع مكتبة «أومي فيرس»

0 نشر
0 تبليغ

«جمعية الصحفيين» تنظّم ورشة عمل لأصحاب الهمم بالشراكة مع مكتبة «أومي فيرس»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظّمت جمعية الصحفيين الإماراتية، في مقرّها بدبي، ورشة عمل متخصصة لأصحاب الهمم، بهدف تمكينهم وتعزيز مهاراتهم في مجالات الرسم والابتكار، بما يسهم في دعم اندماجهم في المجتمع وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم المختلفة. وجاء تنظيم الورشة الرابعة بالشراكة مع مكتبة «أومي فيرس»، وبالتعاون مع مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية - فرع كلباء، إلى جانب مركز المشاعر الإنسانية في دبي.
وقالت فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، إن مشروع «همم» حقق نتائج إيجابية ملموسة، من خلال استهداف شريحة واسعة من أصحاب الهمم، وتقديم برامج نوعية تسهم في تطوير مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.

الكلمات الدلائليه
آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا