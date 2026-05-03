أردوغان يؤكد للزيدي دعم بلاده لاستقرار العراق وتشكيل حكومة جديدة

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الزيدي في بيان، "تلقى رئيس الوزراء المكلف السيد علي فالح الزيدي، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان، هنأه فيه بمناسبة تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة".

وبحث الجانبان وفق البيان "خلال الاتصال سبل تطوير العلاقات الثنائية، واستمرارها في مختلف المجالات، وبما يضمن تعزيز المصالح المشتركة، والمنفعة المتبادلة بين الشعبين الصديقين".

ولفت البيان الى أن "أردوغان أكد دعم بلاده للاستقرار في العراق وتشكيل حكومة جديدة، وقدم دعوة الى السيد الزيدي لزيارة تركيا في أقرب فرصة ممكنة".