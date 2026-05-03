«تنمية رفحاء» تنفذ برنامجا تدريبيا لرفع مهارات التحصيل الدراسي لطلبة الثانوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت جمعية التنمية الاجتماعية بمحافظة رفحاء برنامجا تدريبيا متخصصا لدعم الطلبة في مهارات التحصيل الدراسي، استهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بالمحافظة، وذلك لتمكينهم وتأهيلهم لرفع مستويات أدائهم في الاختبار التحصيلي.
وأوضحت الجمعية أن البرنامج استمر لمدة 10 أيام، ركز خلالها على تقديم حزمة من المحاور التعليمية والمعرفية في التخصصات العلمية الأساسية، شملت مجالات، الرياضيات، الأحياء، الفيزياء، الكيمياء.
واعتمد البرنامج في تنفيذه على حقائب تدريبية محكمة أعدها نخبة من المتخصصين لضمان جودة المخرجات التعليمية، واشتمل البرنامج على 20 ساعة تدريبية مكثفة، فيما سجل البرنامج 30 ساعة تطوعية بمشاركة 10 متطوعين أسهموا في تنظيم وإنجاح المبادرة. يأتي هذا البرنامج ضمن خطط الجمعية الرامية إلى تعاون مؤسسات المجتمع المدني مع المنظومة التعليمية، وتقديم الدعم المعرفي للشباب والفتيات، وتهيئتهم لاجتياز الاختبارات المعيارية الوطنية بكفاءة عالية، بما يخدم مسيرتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية.
