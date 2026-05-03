ميناء جدة الإسلامي يستقبل الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل رئيس الهيئة العامة للموانئ (موانئ) المهندس سليمان بن خالد المزروع الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر ميناء جدة الإسلامي، والبالغ عددهم 735 حاجا من جمهورية السودان، على متن سفينة «الجودي»، في مؤشر يعكس جاهزية الميناء التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن ضمن موسم حج 1447هـ.

وأكد رئيس الهيئة أن موانئ سخرت منظومة تشغيلية متكاملة لضمان انسيابية حركة الحجاج منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، من خلال توزيع أكثر من 420 موظفا من كوادرها البشرية بمواقع مختلفة داخل الميناء، بدءا من الصالات وأرصفة الركاب والمحطة البرية التي يعمل فيها 39 موظفا، مرورا بالعمليات البحرية التي يديرها 24 مرشدا بحريا و30 ربان قاطرة، و14 منسقا للحركة البحرية، إضافة إلى 5 مدخلي بيانات بحرية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات. وعززت الهيئة حضورها الأمني والتشغيلي عبر 49 رجل أمن، و48 فرد سلامة، و66 رجل إطفاء، إلى جانب 22 سائقا ومسعفا، و66 موظفا ومشرفا من إدارة المشاريع والبنية التحتية، إضافة إلى فرق الدعم المخصصة لنقل الحجاج وأمتعتهم داخل الميناء. وفي إطار رفع الطاقة الاستيعابية، جهزت موانئ صالات القدوم والمغادرة لتستوعب أكثر من 1300 راكب، مع توفير 100 نقطة لإنهاء إجراءات الجوازات، و13 جهازا للتفتيش الأمني والجمركي، و600 عربة متطورة لنقل الأمتعة، و50 كرسيا متحركا لخدمة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل هذه المنظومة وفق خطط تشغيلية دقيقة، مدعومة بخطط للطوارئ واستمرارية الأعمال؛ لضمان انسيابية الحركة وتقديم أفضل الخدمات للحجاج وزائري المسجد النبوي الشريف.

ووفرت الهيئة منظومة متقدمة من الخدمات البحرية والأمنية، شملت 10 قاطرات بحرية مزودة بأنظمة مكافحة الحرائق والتلوث، و6 قطع بحرية مساندة، و6 قوارب مخصصة للنفايات، وسفينتين لمكافحة التلوث، إضافة إلى 10 سيارات إطفاء، و3 سيارات إسعاف، و12 دورية أمن، و19 دورية سلامة وخدمات مساندة؛ بما يعزز جاهزية الميناء للتعامل مع مختلف الظروف التشغيلية. ولضمان سلامة الحجاج، وفرت موانئ كادرا صحيا موجودا بشكل مستمر في صالات القدوم والمغادرة، يضم نخبة من الأطباء والصيادلة والممارسين الصحيين والفنيين، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية شملت توزيع النشرات والمطويات وتقديم التوجيه الصحي المباشر عبر وسائل التوعية المختلفة.