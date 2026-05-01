شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الماجد للعود السعودية تهبط إلى 110.1 مليون ريال بالربع الأول لارتفاع التكاليف التشغيلية والان مع بالتفاصيل

ارتفع اليورو قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،وذلك عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي ،والذي حذر خلاله من ارتفاع مخاطر التضخم بسبب تداعيات الحرب الإيرانية.



وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" أنه تم مناقشة خيارة رفع أسعار الفائدة بشكل موسع ،وأشارت إلى أن الاجتماع المقبل في يونيو سيكون "الوقت المناسب" لإعادة تقييم مسار السياسة النقدية.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بأقل من0.1% إلى (1.1737 $) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1731$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1725$).



•أنهي اليورو تعاملات الخميس مرتفعاً بنسبة 0.45% مقابل الدولار ،في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.1655 دولارًا.



•وعلى مدار تعاملات أبريل المنقضي ،حقق اليورو ارتفاع بنسبة 1.55% مقابل الدولار ، فى أول مكسب شهري فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة ،بسبب توقف الحرب الإيرانية وتزايد آمال التوصل لاتفاق سلام دائم فى الشرق الأوسط.



البنك المركزي الأوروبي

تماشيًا مع التوقعات، أبقي البنك المركزي الأوروبي، أمس الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة دون أي تغيير عند 2.15% كأدنى مستوى منذ أكتوبر 2022،وذلك للاجتماع السابع على التوالي.



وخلال بيان السياسة النقدية، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى ارتفاع مخاطر التضخم و تزايد احتمالات التباطؤ الاقتصادي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ضمن تداعيات الحرب الإيرانية وتوترات مضيق هرمز.



وأكد البنك المركزي الأوروبي أنه سيظل يعتمد على البيانات واجتماعًا باجتماع دون التزام بمسار محدد لأسعار الفائدة، مع الاستعداد لتعديل كافة الأدوات لضمان استقرار التضخم عند هدف 2% على المدى المتوسط.



كريستين لاجارد

قالت رئيسة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ،يوم الخميس :إن المجلس اتخذ قراراً بالإجماع بالتثبيت، رغم مناقشة "خيار الرفع" مطولاً، مشيرة إلى أن شهر يونيو المقبل سيكون "الوقت المناسب" لإعادة تقييم مسار السياسة النقدية.



الفائدة الأوروبية

•عقب الاجتماع ،ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى يونيو المقبل من 35% إلى 55%.



•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



نظرة فنية

