شكرا لقرائتكم خبر القصيم.. وجهة بيئية تحتضن المراعي الواسعة وتنوع الغطاء النباتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزخر منطقة القصيم بعدد من المقومات الطبيعية والبيئية المتنوعة، التي جعلتها من أبرز الوجهات الواعدة في مجالات السياحة البيئية والصحراوية، بما تحتضنه من المراعي الواسعة والشجيرات الموسمية والتضاريس الصحراوية الفريدة، التي تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وجودة الحياة.

وتتحول الكثير من المواقع والمساحات في المنطقة بعد مواسم الأمطار والربيع، إلى بيئات طبيعية جاذبة للمتنزهين وهواة الرحلات البرية، لاكتسائها بالغطاء النباتي الذي يمنح المكان مشاهد طبيعية تعكس ثراء البيئة الصحراوية وتنوعها، فيما تمثل المراعي الطبيعية موردا بيئيا مهما يدعم التوازن البيئي ويحافظ على استدامة الأنشطة الرعوية المرتبطة بالموروث الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.