السعودية تشارك في اجتماع رباعي لخفض التصعيد الإقليمي

كما تناول الاجتماع الذي عُقد في القاهرة التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد لبنان، والتأكيد على ضرورة مواصلة العمل وتكثيف التنسيق والتشاور بما يضمن استمرار المسار الدبلوماسي، ويحد من تداعيات الأزمة ويعيد للمنطقة أمنها واستقرارها، وفقا للخارجية السعودية.
وشارك في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وكل من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر العبدالعاطي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان.
وكانت الدول الأربع مجتمعة أصدرت بيانا مشتركا أكدت فيه دعمها الكامل للمفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
في الإطار ذاته، دعت الدول الأربع إلى إنجاح المسار التفاوضي بين الجانبين بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
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