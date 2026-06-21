إسبانيا تفوز على السعودية وتتصدر المجموعة 8 بكأس العالم

حقق المنتخب الإسباني فوزه الأول في كأس العالم 2026، بانتصاره على المنتخب السعودي 4-0، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.
وحسم الإسبان الشوط الأول مبكراً بثلاثية نظيفة، بعد أداء هجومي قوي فرض به سيطرته منذ البداية، حيث افتتح لامين يامال التسجيل في الدقيقة العاشرة بعد هجمة منظمة أربكت الدفاع السعودي.
وأضاف ميكيل أويارزابال الهدف الثاني في الدقيقة 21، ثم عاد وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 24، مستغلاً التراجع الدفاعي الواضح للمنتخب السعودي.
وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الإسباني ضغطه ليعزز تقدمه بالهدف الرابع في الدقيقة 49، بعدما سجل المدافع السعودي حسان التمبكتي هدفاً عكسياً ضد مرماه.
وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
وتنتظر الأخضر السعودي مواجهة حاسمة ضد الرأس الأخضر في الجولة الختامية لدور المجموعات، فيما ستلعب إسبانيا مع الأوروغواي.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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