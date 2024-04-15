تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صورة حديثة لأحد أقباط السودان حظيت بتفاعل منقطع النظير. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قال ناشرو الصورة انها لإبن عضو مجلس السيادة السيدة رجاء نيكولا. وظهر ماركو, وهو يحمل السلاح في لقطة وجدت تجاوباً كبيراً من الجمهور الذي كتب معلقاً: (أبناء الإسلام والمسيحية في خندق واحد لحماية السودان من الجنجويد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. إبن عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا يحمل السلاح مدافعاً عن وطنه وجمهور مواقع التواصل يشيد ويعلق: (أبناء الإسلام والمسيحية في خندق واحد لحماية السودان من الجنجويد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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