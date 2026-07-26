من حصار الأبيض إلى الاقتراب من أم درمان.. كيف تبدلت موازين المعركة في شمال كردفان؟

شهدت ولاية شمال كردفان، السبت، واحداً من أكبر التحولات الميدانية منذ اندلاع الحرب، بعدما أعلن الجيش السوداني والقوات المساندة استعادة السيطرة على أربع مدن استراتيجية دفعة واحدة، هي بارا، وأم سيالة، وأم قرفة، وجبرة الشيخ، في عملية عسكرية متزامنة وصفت بأنها أوسع انفتاح ميداني للجيش في الإقليم خلال الفترة الأخيرة.

وقالت وزارة الدفاع إن القوات المسلحة والقوة المشتركة واصلت تقدمها على محور بارا، بالتوازي مع عمليات في أم سيالة ومحاور أخرى، مؤكدة أن هذه التحركات تمثل تطوراً ميدانياً مهماً يعزز انتشار القوات النظامية في شمال كردفان، ويسهم في حماية المدنيين والبنية التحتية من الهجمات التي تنفذها المليشيا.

وفي الميدان، أظهرت مقاطع مصورة بثها جنود تابعون للجيش آليات مدمرة ومواقع قالت القوات إنها كانت تستخدمها المليشيا، بينما أفادت مصادر ميدانية بانسحاب مجموعات منها نحو غبيش والنهود بعد خسائر وصفت بالكبيرة في الأفراد والمعدات.

ويرى متابعون أن السيطرة على هذه المدن لا تمثل مجرد مكاسب جغرافية، وإنما تعكس انهياراً متسارعاً في منظومة الدفاع التي بنتها المليشيا على امتداد شمال كردفان، بعد أشهر من الاعتماد على خطوط إمداد ومواقع ارتكاز كانت تمنحها قدرة على المناورة وتهديد مدينة الأبيض.

وقال المتحدث باسم قوات درع السودان، عمار نايل، إن العمليات الأخيرة نجحت في كسر ما وصفه بـ”الدفاع الاستراتيجي” للمليشيا في كردفان، مشيراً إلى أن الجيش أصبح يفرض ضغوطاً متزايدة على طرق الإمداد، مع استمرار العمليات العسكرية في أكثر من محور.

من جانبه، اعتبر الباحث في الشؤون العسكرية الدكتور عثمان نورين أن ما يجري في شمال كردفان يشبه إلى حد كبير ما حدث سابقاً في ولايات وسط السودان، لكن بوتيرة أسرع، موضحاً أن الجيش اعتمد على عمليات منسقة جمعت بين الطيران والمسيرات والعمل الاستخباراتي، الأمر الذي أربك دفاعات المليشيا ومهد لتقدم بري واسع.

وأضاف أن نجاح العمليات يعكس اعتماد القيادة العسكرية على معلومات دقيقة بشأن حجم القوات المنتشرة وتسليحها وخطوط إمدادها، الأمر الذي أسهم في تنفيذ هجوم متزامن أدى إلى انهيار عدد من المواقع الدفاعية، متوقعاً امتداد هذا التأثير إلى بقية مدن كردفان.

بدوره، رأى الكاتب الصحفي بكري المدني أن ما تشهده كردفان تجاوز مرحلة استعادة المدن، ليدخل مرحلة استنزاف القدرات العسكرية للمليشيا بصورة مباشرة، في ظل تراجع قدرتها على الاحتفاظ بمواقعها الرئيسية.

وفي السياق نفسه، قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إن استعادة بارا وأم سيالة وأم قرفة وجبرة الشيخ تمثل بداية مرحلة جديدة من العمليات العسكرية، مؤكداً أن القوات نفذت عمليات نوعية محكمة أسهمت في إرباك المليشيا وإضعاف وجودها في كردفان.

ويذهب محللون إلى أن التطورات الأخيرة تنسجم مع رؤية الجيش التي تستهدف استعادة السيطرة على إقليم كردفان بالكامل، قبل نقل ثقل العمليات إلى دارفور، بما يؤدي إلى تضييق نطاق تحركات المليشيا وعزلها عن محاور الإمداد الرئيسية.

كما كشف قائد القوة المشتركة في دارفور، الفريق جمعة حقار، عن وجود تطورات ميدانية أخرى ستنعكس على سير العمليات خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن استعادة المدن الأربع جاءت وفق خطة عسكرية دقيقة أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المليشيا، مع استمرار تقدم القوات.

ويرى الباحث الدكتور محمد المصطفى أن أهمية هذه المكاسب لا تكمن فقط في استعادة المدن، وإنما في تأثيرها المباشر على شبكة الطرق الاستراتيجية، إذ إن السيطرة على بارا وأم سيالة وأم قرفة وجبرة الشيخ تؤمن أجزاء واسعة من طريق الصادرات الرابط بين أم درمان والأبيض، وتزيل عقبات كانت تعطل حركة الإمداد والنقل، فضلاً عن تقليص التهديد المباشر الذي ظل يواجه مدينة الأبيض.

وأضاف أن هذه التطورات تمنح القوات المسلحة حرية أكبر في المناورة بين محاور كردفان والخرطوم والنيل الأبيض، كما تفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية والسلع إلى المناطق المتأثرة بالحرب، بما يسهم في تخفيف الضغوط على المدنيين.

ويعتقد مراقبون أن الأثر الأبرز لعمليات السبت يتمثل في انعكاسها على الحالة المعنوية للمليشيا، إذ انتقلت من محاولة فرض الحصار على الأبيض والتلويح بالوصول إلى أم درمان، إلى مواجهة واقع ميداني جديد أصبحت فيه مواقعها نفسها عرضة للحصار والتراجع.

ويشير هؤلاء إلى أن استمرار التقدم نحو مدن مثل النهود وغرب كردفان قد يؤدي إلى إعادة رسم خريطة السيطرة في الإقليم، ويمثل محطة مفصلية في مسار العمليات العسكرية الدائرة في السودان.