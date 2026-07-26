مدير الإدارة العامة لتأمين الجامعات يكشف عن خطة شاملة لتأمين جميع الجامعات وتكثيف الإنتشار مع إنطلاقة الدراسة

كشف اللواء شرطة البكرى عبدالرحيم مكي أبوحراز مدير الإدارة العامة لتأمين الجامعات عن إكتمال كافة الإستعدادات الأمنية لإنطلاق العام الدراسى الجامعي الجديد مطلع أغسطس القادم

وأعلن عن وضع خطة شاملة لتأمين جميع الجامعات السودانية بالعاصمة والولايات تنفيذا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوى موسى القاضى بإستئناف الدراسة بالجامعات مبينا أن الإدارة عززت من قدراتها وأكملت جاهزيتها بتجنيد عدد (140) مجند سيتم الدفع بهم بعد التخريج لتعزيز قوة الإدارة إلى جانب إستيعاب عدد (50) فردا عبر إعادة الخدمة وتأتى هذه الإجراءات بغرض الإسهام فى دعم الانتشار الأمنى داخل مؤسسات التعليم العالي

وأشار سيادته إلى أن خطة الإدارة تتضمن التنسيق مع إدارات الداخليات والصندوق القومي لرعاية الطلاب لتأمين السكن الطلابي مع تفعيل أنظمة المراقبة الإلكترونية عبر الكاميرات لتحقيق الأمن والسلامة مضيفا أن الإدارة تواصل في الوقت الراهن تأمين الجامعات التى تزاول نشاطها وتشهد إنعقاد الإمتحانات من بينها جامعة أم درمان الإسلامية وجامعة النيلين بجانب تأمين إمتحانات جامعتى الجنينة والفاشر المستضافتين بكل من جامعة الخرطوم وجامعة أم درمان الأهلية

وحسب (المكتب الصحفى للشرطة) أفاد مدير الإدارة العامة لتأمين الجامعات أن الحراك الأمنى مستمر لمواكبة سير العملية الأكاديمية وأن الإدارة تنفذ برامج مشتركة مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقوات الدفاع المدني والشرطة المجتمعية للحد من الظواهر السالبة داخل الجامعات وتوفير بيئة تعليمية آمنة تسهم في إستقرار العام الدراسى الجديد.