كاميرون هيدسون ..”يعود ملايين المدنيين السودانيين إلى المناطق التي استعادت الدولة السيطرة عليها في حين لا يزال النزوح وانعدام الأمن مستمرَّين في المناطق المتضررة من عنف المليشيا”

*كاميرون هيدسون على منصة اكس:*

“يعود ملايين المدنيين السودانيين إلى المناطق التي استعادت الدولة السيطرة عليها، في حين لا يزال النزوح وانعدام الأمن مستمرَّين في المناطق المتضررة من عنف المليشيا.”

من الغريب بالنسبة لي أن المدنيين السودانيين أنفسهم بوضوح لا يتعاملون مع طرفَي الحرب على أنهما متكافئان أخلاقياً أو واقعياً، بينما يتعامل أكثر الخطاب الغربي معهما وكأنهما كذلك. وفي الوقت نفسه، يزعم هذا الخطاب أنه يستمع إلى المدنيين السودانيين ويقف إلى جانبهم. لكن ما يقصدونه في الواقع هو أنهم يقفون إلى جانب أولئك السودانيين الذين يستطيعون حضور المؤتمرات في لندن ونيروبي، لا إلى جانب المدنيين الذين يكافحون يومياً من أجل البقاء داخل السودان، في بلد يحاول إعادة بناء نفسه.